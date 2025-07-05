Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu maçında Galler ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Açılış maçında 3 puan alarak turnuvaya moralli başlamayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Fransa ve İngiltere'nin de yer aldığı grupta çıkmanın hesaplarını yapan Galler ve Hollanda, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Galler - Hollanda maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Galler - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALLER - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda oynanacak Galler - Hollanda maçı 5 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALLER - HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE