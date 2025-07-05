Avrupa Kadınlar Şampiyonası Galler - Hollanda maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda heyecan dolu bir başlangıç yaşanıyor. Galler ile Hollanda sahne alacak. Turnuvaya güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen iki ekip de, Fransa ve İngiltere'nin de bulundu ğu zorlu grupta puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkacak. Açılış karşılaşmasında hangi takımın üstünlük kuracağı büyük merak konusu olurken, futbolseverler maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Galler - Hollanda maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2025- 10:58