Avrupa Kadınlar Şampiyonası Fransa - İngiltere maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda heyecan dolu bir başlangıç yaşanıyor. Fransa ile İngiltere sahne alacak. Turnuvaya güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen iki ekip de, Galler ve Hollanda'nın da bulundu ğu zorlu grupta puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkacak. Açılış karşılaşmasında hangi takımın üstünlük kuracağı büyük merak konusu olurken, futbolseverler maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Fransa - İngiltere maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2025- 11:06