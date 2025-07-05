Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu maçında Fransa ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Açılış maçında 3 puan alarak turnuvaya moralli başlamayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Galler ve Hollanda'nın da yer aldığı grupta çıkmanın hesaplarını yapan Fransa ve İngiltere, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Fransa - İngiltere maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fransa - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FRANSA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda oynanacak Fransa - İngiltere maçı 5 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Fransa - İngiltere MAÇI CANLI İZLE