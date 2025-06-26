Wydad Casablanca-Al Ain maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu’nda heyecan sona yaklaşırken, grubun son sıralarında yer alan iki ekip, Wydad Casablanca ile Al Ain, turnuvadaki son sınavlarına çıkıyor. İlk iki maçta galibiyetle tanışamayan bu iki takım, turnuvaya güzel bir kapanış yapmak ve moralli veda etmek için sahaya çıkacak. Peki, Wydad Casablanca-Al Ain maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2025- 12:11