Wydad Casablanca-Al Ain maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu üçüncü maçında Wydad Casablanca ile Al Ain karşı karşıya gelecek. Juventus ve Manchester City ile aynı grupta olan takımlar, henüz puan ya da puanlarla tanışamadı. Turnuvadaki son maçlarında 3 puan almanın yollarını arayacak Wydad Casablanca ile Al Ain, organizasyona moralli bir şekilde veda etmeye hazırlanıyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, Wydad Casablanca-Al Ain maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Wydad Casablanca-Al Ain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
WYDAD CASABLANCA-AL AIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda oynanacak Wydad Casablanca-Al Ain maçı 26 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
WYDAD CASABLANCA-AL AIN MAÇI CANLI İZLE