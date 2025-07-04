Almanya - Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu maçında Almanya ile Polonya kozlarını paylaşacak. Açılış maçında 3 puan alarak turnuvaya moralli başlamayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Danimarka ve İsveç'in de yer aldığı grupta çıkmanın hesaplarını yapan Almanya ve Polonya, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Almanya - Polonya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Almanya - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALMANYA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu'nda oynanacak Almanya - Polonya maçı 4 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ALMANYA - POLONYA MAÇI CANLI İZLE