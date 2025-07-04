Avrupa Kadınlar Şampiyonası Almanya - Polonya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu'nda heyecan dolu bir başlangıç yaşanıyor. Almanya ile Polonya sahne alacak. Turnuvaya güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen iki ekip de, Danimarka ve İsveç'in de bulundu ğu zorlu grupta puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkacak. Açılış karşılaşmasında hangi takımın üstünlük kuracağı büyük merak konusu olurken, futbolseverler maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Almanya - Polonya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2025- 14:03