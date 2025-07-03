Avrupa Kadınlar Şampiyonası İspanya-Portekiz maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu'nda heyecan dolu bir başlangıç yaşanıyor. İlk maçta İspanya ile Portekiz sahne alacak. Turnuvaya güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen iki ekip de, Belçika ve İtalya'nın da bulunduğu zorlu grupta puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkacak. Açılış karşılaşmasında hangi takımın üstünlük kuracağı büyük merak konusu olurken, futbolseverler maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, İspanya-Portekiz maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2025- 15:02