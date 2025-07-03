Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu ilk maçında İspanya ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Açılış maçında 3 puan alarak turnuvaya moralli başlamayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Belçika ve İtalya'nın da yer aldığı grupta çıkmanın hesaplarını yapan İspanya ve Portekiz, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler İspanya-Portekiz maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, İspanya-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSPANYA-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu'nda oynanacak İspanya-Portekiz maçı 3 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İSPANYA-PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE