Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu ilk maçında Belçika ile İtalya karşı karşıya gelecek. Açılış maçında 3 puan alarak turnuvaya moralli başlamayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. İspanya ve Portekiz'in de yer aldığı grupta çıkmanın hesaplarını yapan Belçika ve İtalya, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Belçika-İtalya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Belçika-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BELÇİKA-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu'nda oynanacak Belçika-İtalya maçı 3 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BELÇİKA-İTALYA MAÇI CANLI İZLE