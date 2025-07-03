Avrupa Kadınlar Şampiyonası Belçika-İtalya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu'nda heyecan dolu bir başlangıç yaşanıyor. İlk maçta Belçika ile İtalya sahne alacak. Turnuvaya güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen iki ekip de, İspanya ve Portekiz'in bulunduğu zorlu grupta puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkacak. Açılış karşılaşmasında hangi takımın üstünlük kuracağı büyük merak konusu olurken, futbolseverler maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Belçika-İtalya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2025- 13:08