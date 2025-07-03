Modern futbolun dikkat çekici isimlerinden biri olarak kabul edilen, yeteneği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle iz bırakan Diogo Jota, 3 Temmuz Çarşamba günü hayatını kaybetti. Sevenleri, bu kaybın ardından Jota hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle "Diogo Jota kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" gibi sorular sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Sahadaki enerjisi, bitmek bilmeyen temposu ve teknik yetenekleriyle öne çıkan Diogo Jota, 3 Temmuz Çarşamba günü yaşamını yitirdi. Futbol dünyasında derin bir üzüntüye yol açan bu kayıp, hem taraftarlar hem de futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Diogo Jota kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

DIOGO JOTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Diogo Jota 4 Aralık 1996 yılında Portekiz'in Porto bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerine Paços de Ferreira'da başlayan Jota, burada gösterdiği performansla Atletico Madrid'e transfer oldu. Ardından Porto'da kiralık olarak oynayan 28 yaşındaki futbolcu, Wolverhampton kadrosuna katıldı. Portekizli futbolcu, son olarak Liverpool'da oynuyordu.

DIOGO JOTA HAYATINI KAYBETTİ!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Diogo Jota, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.