Real Madrid-Juventus FIFA Kulüpler Dünya Kupası | CANLI MAÇ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda nefesleri kesecek bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Son 16 turunda Avrupa devleri Real Madrid ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Adeta erken final havasında geçmesi beklenen bu mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan milli yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın performansları da merak konusu. Real Madrid-Juventus karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2025- 21:53