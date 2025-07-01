FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geliyor. Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın karşı karşıya geleceği eşleşmede hangi takımın çeyrek finale çıkacağı merak ediliyor. Real Madrid-Juventus karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
REAL MADRID-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Real Madrid-Juventus maçı 1 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başladı.
REAL MADRID-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hard Rock Stadyumu'nda oynanan Real Madrid-Juventus maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
ARDA GÜLER İLE KENAN YILDIZ KARŞI KARŞIYA
Arda Güler ile Kenan Yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Xabi Alonso yönetiminde daha fazla şans bulan Arda Güler ve Juventus'ta Kenan Yıldız maça ilk 11'de başlıyor.
İki milli futbolcuda turnuvaya damga vururken, Arda Güler 3 maçta 1 gol attı. Kenan Yıldız ise 3 maçta 3 gol ve asist kaydetti.
İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Rüdiger, Tchouameni, Huijsen, Alexander-Arnold, Bellingham, Valverde, Arda Güler, Garcia, Gonzalo, Vinicius Jr.
Juventus: Di Gregorio, Kelly, Rugani, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Alberto Baio, Conceiçao, Kenan Yıldız, Kolo Muani