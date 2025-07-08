Yayın Tarihi: 08.07.2025 - 14:08 Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 - 14:14
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Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan 29 yaşındaki Norveçli golcü Alexander Sörloth konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Marca'dan aktarılan habere göre Atletico Madrid'in Norveçli futbolcuyu elden çıkarmayı düşünmediği iddia edildi. Ancak 35 milyon Euro ya da daha fazla bir bedelle Madrid ekibinin kapısının çalınması durumunda işlerin değişebileceği belirtildi.
Atletico Madrid ile bu sezon 53 maçta saha çıkan Sörloth, 24 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Kulübü ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Norveçli golcünün Transfermarkt verilerine göre, 25 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.