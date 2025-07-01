Borussia Dortmund-Monterrey maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CANLI İZLE

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Avrupa futbolunun devlerinden Borussia Dortmund, Meksika’nın formda temsilcisi Monterrey ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada dikkat çekici performansıyla adından söz ettiren Monterrey’e karşı sahada hata yapmak istemeyen Alman ekibi, çeyrek final biletini alarak yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor. Futbol tutkunları, bu büyük kapışmanın ne zaman oynanacağını, saatini ve hangi kanaldan canlı izlenebileceğini merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Borussia Dortmund-Monterrey maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte detaylar…

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2025- 15:03