Borussia Dortmund-Monterrey maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Borussia Dortmund ile Monterrey karşı karşıya gelecek. Niko Kovac yönetiminde çeyrek finale çıkmayı hedefleyen Alman devi, Meksika temsilcisi karşısında hata yapmak istemiyor. Domenec Torrent ile turnuvanın flaş takımlarından biri olmayı başaran Monterrey ise güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Borussia Dortmund-Monterrey maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Borussia Dortmund-Monterrey maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BORUSSIA DORTMUND-MONTERREY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Borussia Dortmund-Monterrey maçı 2 Temmuz Çarşamba günü saat 04.00'te başlayacak.
BORUSSIA DORTMUND-MONTERREY MAÇI HANGİ KANALDA?
Mercedez-Benz Stadyumu'nda oynanacak Borussia Dortmund-Monterrey maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BORUSSIA DORTMUND-MONTERREY MAÇI CANLI İZLE
BORUSSIA DORTMUND-MONTERREY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Borussia Dortmund: Kobel; Couto, Anton, Bensebaini; Ryerson, Grob, Bellingham, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy
Monterrey: Andrada; Medina, Ramos, Guzman; Chavez, Deossa, Rodriguez, Corona, Arteaga; Canales, Berterame