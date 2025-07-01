Real Madrid-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın karşı karşıya geleceği eşleşmede hangi takımın çeyrek finale çıkacağı merak ediliyor. Favori iki takımın kozlarını paylaşacağı eşleşmede Xabi Alonso ile Igor Tudor'un hangi isimleri ilk 11'de tercih edeceği merak ediliyor. Futbolseverler ayrıca, Real Madrid-Juventus maçı canlı yayın bilgilerini de araştırmaya devam ediyor. Peki, Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
REAL MADRID-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Real Madrid-Juventus maçı 1 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başlayacak.
REAL MADRID-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid-Juventus maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
REAL MADRID-JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE
ARDA GÜLER İLE KENAN YILDIZ KARŞI KARŞIYA
Arda Güler ile Kenan Yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Xabi Alonso yönetiminde daha fazla şans bulan Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak edilirken, Igor Tudor'un ise Kenan Yıldız'ı ilk 11'de tercih edeceği tahmin ediliyor.
İki milli futbolcuda turnuvaya damga vururken, Arda Güler 3 maçta 1 gol attı. Kenan Yıldız ise 3 maçta 3 gol ve asist kaydetti.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr, Mbappe.
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Costa, McKennie, Locatelli, Kostic, N. Gonzalez, Koopmeiners, Kenan Yıldız.