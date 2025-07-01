Real Madrid-Juventus maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CANLI İZLE

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda nefesleri kesecek bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Son 16 turunda Avrupa devleri Real Madrid ile Juventus kozlarını paylaşacak. Adeta erken final havasında geçmesi beklenen bu mücadelede Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın performansları da merak konusu. Dev randevuda hangi takımın çeyrek finale adını yazdıracağı şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Milyonlarca futbolsever şimdiden "Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırmaya başladı. Karşılaşmanın tüm yayın detaylarını ve öne çıkan gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz…

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2025- 12:36 Güncelleme Tarihi: 01.07.2025- 12:36