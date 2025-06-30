FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bir mücadele sahne alacak: Manchester City, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Pep Guardiola’nın öğrencileri, geride kalan hayal kırıklığı dolu sezonun izlerini silmek ve yeni transferlerinin katkısıyla yeniden zirveye tırmanmak istiyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen İngiliz devi, Al Hilal karşısında hata yapmadan çeyrek final biletini kapmayı planlıyor. Öte yandan, Simone Inzaghi yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Al Hilal de güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmanın peşinde. Peki, Manchester City-Al Hilal maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City-Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Manchester City ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Yeni transferleri ile turnuvaya damga vuran İngiltere temsilcisi, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Pep Guardiola yönetiminde kupaya ulaşmanın hesaplarını yapan Manchester City, eşleşmeyi kazanarak çeyrek finale çıkmayı hedefliyor. Simone Inzaghi ile etkili bir performans ortaya koyan Al Hilal ise zorlu maçta turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Manchester City-Al Hilal maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Manchester City-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY-AL HILAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Manchester City-Al Hilal maçı 1 Temmuz Salı günü saat 04.00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY-AL HILAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Camping World Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Al Hilal maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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MANCHESTER CITY-AL HILAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri, Rodri, Reijnders, Foden, Cherki, Doku, Haaland

Al Hilal: Bono, Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi, N. Aldawsari, Neves, Kanno, Milinkovic-Savic, Malcom, Leonardo