Inter-Fluminense maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda nefesler tutuldu, gözler dev kapışmaya çevrildi: Inter, Güney Amerika’nın güçlü temsilcisi Fluminense ile kozlarını paylaşacak. Cristian Chivu yönetiminde yeni bir sayfa açan İtalyan ekibi, bu kritik mücadelede hata yapma lüksüne sahip değil. Çeyrek final biletini alarak kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Inter, hem taktiksel disiplini hem de yıldız oyuncularıyla avantajı elinde tutmayı planlıyor. Peki, Inter-Fluminense maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2025- 11:32