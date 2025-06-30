Inter-Fluminense maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Inter ile Fluminense karşı karşıya gelecek. Grup aşamasını başarıyla geçen iki ekibin mücadelesinde hangi takımın çeyrek final biletini alacağı heyecanla bekleniyor. Teknik Direktör Cristian Chivu ile finale çıkmanın hesaplarını yapan İtalya devi, Brezilya temsilcisi karşısında hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Inter-Fluminense maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Inter-Fluminense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
INTER-FLUMINENSE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Inter-Fluminense maçı 30 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.
INTER-FLUMINENSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Bank Of America Stadyumu'nda oynanacak Inter-Fluminense maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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INTER-FLUMINENSE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Inter: Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sučić, Frattesi, Dimarco; Esposito, Martínez
Fluminense: Fabio; Xavier, Silva, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli; Arias, Nonato, Canobbio; Everaldo