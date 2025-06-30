FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Inter ile Fluminense karşı karşıya geliyor. Grup aşamasını başarıyla geçen iki ekibin mücadelesinde hangi takımın çeyrek final biletini alacağı heyecanla bekleniyor. Teknik Direktör Cristian Chivu ile finale çıkmanın hesaplarını yapan İtalya devi, Brezilya temsilcisi karşısında hata yapmak istemiyor. Inter-Fluminense karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
INTER-FLUMINENSE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Inter-Fluminense maçı 30 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de başladı.
INTER-FLUMINENSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Bank Of America Stadyumu'nda oynanan Inter-Fluminense maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
INTER-FLUMINENSE MAÇI İLK 11'LERİ
Inter: Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martínez, Thuram.
Fluminense: Fabio, Xavier, Thiago Silva, Ignacio, Rene, Bernal, Martinelli, Jhon Arias, Nonato, Freytes, German Cano.