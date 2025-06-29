FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Flamengo ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Son maçında Benfica'ya 1-0 kaybederek grubu ikinci sırada tamamlayan Alman devi, Brezilya ekibi karşısında kazanmanın yollarını arıyor. Heyecan dolu turnuvada hata yapmak istemeyen Vincent Kompany'nin öğrencileri, kupaya uzanmanın yollarını arıyor. Flamengo-Bayern Münih karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
FLAMENGO-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Flamengo-Bayern Münih maçı 29 Haziran Pazar günü saat 23.00'te başladı.
FLAMENGO-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?
Hard Rock Stadyumu'nda oynanan Flamengo-Bayern Münih maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
FLAMENGO-BAYERN MUNIH İLK 11'LERİ
Flamengo: Rossi, Wesley, Ortiz, Pereira, Sandro, Jorginho, Pulgar, Gerson, De Arrascaeta, Araujo, Plata
Bayern Münih: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Goretzka, Kimmich, Coman, Olise, Gnabry, Kane