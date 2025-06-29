Flamengo-Bayern Münih FIFA Kulüpler Dünya Kupası CANLI MAÇ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda nefesler tutuldu, sıra geldi son 16 turunun en çarpıcı eşleşmelerinden birine! Güney Amerika’nın gururu Flamengo, Avrupa’nın dev temsilcisi Bayern Münih’e karşı sahne alıyor. Alman devi Bayern Münih, Benfica karşısında yaşadığı beklenmedik mağlubiyet sonrası grubu ikinci sırada tamamlasa da, turnuvaya dair iddiasından asla vazgeçmiş değil. Özellikle Leroy Sane’nin bu kritik mücadelede sahada olup olmayacağı futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Flamengo-Bayern Münih karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2025- 22:51