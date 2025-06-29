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FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda PSG ile Inter Miami karşı karşıya gelecek. Fransız ekibi ile Amerika temsilcisinin kozlarını paylaşacağı turda, hangi takımın çeyrek final biletini kazanacağı merak ediliyor. Özellikle Lionel Messi'nin performansı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Peki, PSG-Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PSG-INTER MIAMI MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak PSG-Inter Miami maçı 29 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
PSG-INTER MIAMI MAÇI HANGİ KANALDA?
Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak PSG-Inter Miami maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
PSG-INTER MIAMI MAÇI CANLI İZLE
PSG-INTER MIAMI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Barcola, Kvaratskhelia.
Inter Miami: Ustari; Weigandt, Avilés, Falcón, Allen; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suárez.
LUIS ENRIQUE ESKİ ÖĞRENCİLERİNE KARŞI
2014'te Barcelona Teknik Direktörü olarak göreve başlayan Luis Enrique, Katalan ekibinde 30 Haziran 2017'ye kadar görev yaptı. Bu süre içerisinde; Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets ile birlikte çalışan deneyimli çalıştırıcı, bu kez rakip olmaya hazırlanıyor.
Barcelona'da futbolcuyken Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandığı Javier Mascherano ile teknik direktör olarak kozlarını paylaşmaya hazırlanan 55 yaşındaki Luis Enrique, zorlu maçta etkili oyununu sürdürmeyi amaçlıyor.