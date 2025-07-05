FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek final maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman temsilcisi Borussia Dortmund kozlarını paylaştı.
Çekişmeli karşılaşmada kazanan taraf 3-2'lik skorla Real Madrid oldu. İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Gonzalo Garcia, 20. dakikada Fran Garcia ve 90+4. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Milli futbolcumuz Arda Güler ise ilk 11'de başladığı mücadeleyi 2 asistle noktaladı.
Borussia Dortmund'un sayıları ise 90+3'te Beier ve 90+8'de Serhou Guirassy'den geldi.
Real Madrid bu sonuçla yarına finale yükselirken Bayern Münih'i eleyen PSG ile eşleşti.