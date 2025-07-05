Real Madrid 3-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. İspanyol devi, Arda Güler'in 2 asist yaptığı mücadeleyi 3-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2025- 01:00