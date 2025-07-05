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Solskjaer'den transfer sözleri! Solskjaer'den transfer sözleri! 13:50
Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! Maaş konusunda... Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! Maaş konusunda... 12:08
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