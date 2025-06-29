Flamengo-Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda nefesler tutuldu, sıra geldi son 16 turunun en çarpıcı eşleşmelerinden birine! Güney Amerika’nın gururu Flamengo, Avrupa’nın dev temsilcisi Bayern Münih’e karşı sahne alacak. Alman devi Bayern Münih, Benfica karşısında yaşadığı beklenmedik mağlubiyet sonrası grubu ikinci sırada tamamlasa da, turnuvaya dair iddiasından asla vazgeçmiş değil. Özellikle Leroy Sane’nin bu kritik mücadelede sahada olup olmayacağı futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, Flamengo-Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2025- 13:55