Flamengo-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Flamengo ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Son maçında Benfica'ya 1-0 kaybederek grubu ikinci sırada tamamlayan Alman devi, Brezilya ekibi karşısında kazanmanın yollarını arayacak. Heyecan dolu turnuvada hata yapmak istemeyen Vincent Komapny'nin öğrencileri, kupaya uzanmanın yollarını arıyor. Portekiz ekibine karşı 90 dakika oynayan Leroy Sane'nin Flamengo maçında oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ayrıca, Flamengo-Bayern Münih maçı canlı yayın bilgileri de araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Flamengo-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FLAMENGO-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Flamengo-Bayern Münih maçı 29 Haziran Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.
FLAMENGO-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?
Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak Flamengo-Bayern Münih maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FLAMENGO-BAYERN MUNIH MAÇI CANLI İZLE
FLAMENGO-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Flamengo: Rossi; Wesley, Danilo, Pereira, Sandro; Pulgar, Jorginho; Gerson, De Arrascaeta, L. Araújo; Plata.
Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane.