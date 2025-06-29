FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan son 16 turuyla birlikte zirveye tırmanıyor. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği karşılaşmada, Fransa'nın dev kulübü Paris Saint-Germain (PSG), Amerika’nın yükselen yıldızı Inter Miami ile kozlarını paylaşıyor. Bu dev mücadelede gözler, Inter Miami forması giyen Lionel Messi'nin üzerinde. Arjantinli süperstar, eski takımı PSG'ye karşı sahada yer alarak adeta duygusal bir geri dönüş yapıyor. PSG-Inter Miami karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda PSG ile Inter Miami karşı karşıya geliyor. Fransız ekibi ile Amerika temsilcisinin kozlarını paylaşacağı turda, hangi takımın çeyrek final biletini kazanacağı merak ediliyor. Özellikle Lionel Messi'nin performansı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. PSG-Inter Miami karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

PSG-INTER MIAMI MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda oynanan PSG-Inter Miami maçı 29 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başladı.

PSG-INTER MIAMI MAÇI HANGİ KANALDA?

Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan PSG-Inter Miami maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

PSG-INTER MIAMI MAÇI İLK 11'LERİ

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doué, Kvaratskhelia, Barcola.

Inter Miami: Ustari, Alba, Falcon, Allen, Weigandt, Segovia, Busquets, Redondo, Allende, Suarez, Messi.

LUIS ENRIQUE ESKİ ÖĞRENCİLERİNE KARŞI

2014'te Barcelona Teknik Direktörü olarak göreve başlayan Luis Enrique, Katalan ekibinde 30 Haziran 2017'ye kadar görev yaptı. Bu süre içerisinde; Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets ile birlikte çalışan deneyimli çalıştırıcı, bu kez rakip olarak sahada.

Barcelona'da futbolcuyken Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandığı Javier Mascherano ile teknik direktör olarak kozlarını paylaşan 55 yaşındaki Luis Enrique, zorlu maçta etkili oyununu sürdürmeyi amaçlıyor.