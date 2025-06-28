İngiltere U21-Almanya U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa U21 Şampiyonası’nda gözler dev bir mücadeleye çevrildi. Final etabında turnuvanın iki favori ekibi, İngiltere ile Almanya kozlarını paylaşacak. Genç yeteneklerin vitrine çıktığı bu prestijli organizasyonda, kazanan takım kupayı kaldıracak. Turnuva boyunca sergiledikleri etkileyici performanslarla dikkat çeken iki ekip de kupa için tüm gücünü sahaya yansıtacak. Peki, İngiltere U21-Almanya U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Yarı final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere U21 - Almanya U21 maçını canlı takip etkmek için tıklayın...

Avrupa U21 Şampiyonası'nın büyük finalinde İngiltere ve Almanya, genç yetenekleriyle kupayı kazanmak için mücadele edecek. Turnuvanın iki iddialı takımının karşılaşacağı Bratislava'da oynanacak kritik maçın detayları merak ediliyor. Peki İngiltere U21 - Almanya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE U21 - ALMANYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere U21 - Almanya U21 Avrupa U21 Şampiyonası final maçı, 28 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE U21-ALMANYA U21 MAÇI CANLI İZLE

Avrupa U21 Şampiyonası çeyrek final aşamasında İngiltere U21, Portekiz'e karşı oynadığı maçta rakibini 1-0'lık skorla geçti ve adını yarı finale yazdırdı. Almanya U21 ise İspanya ile karşılaştığı çekişmeli maçta, uzatmalarda bulduğu golle 2-1 galip gelerek turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Yarı finalde ise İngiltere U21, Fransa ile karşı karşıya geldi ve 2-0'lık net bir galibiyet elde etti. Almanya U21 ise İtalya'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi.