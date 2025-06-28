Palmeiras - Botafogo CANLI MAÇ İZLE

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Palmeiras, Botafogo ile mücadele ediyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası'nı kaldırma hedefine bir adım daha yaklamak istiyor. Palmeira-Botafogo karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2025- 18:53