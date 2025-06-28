FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Son 16 turunda iki Brezilya ekibi Palmeiras ile Botafogo karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Palmeiras-Botafogo karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Palmeiras - Botafogo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Palmeiras - Botafogo maçı 28 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Palmeiras - Botafogo MAÇI İLK 11'LER
Palmerias: Weverton, Giay, Gomez, Fuchs, Piquerez, Allan, Rios, Martinez, Estevao, Mauricio, Roque
Botafogo: John, Vitinho, Jair, Barboza, Telles, Allan, Barbosa, Freitas, Artur, Savarino, Igor Jesus
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