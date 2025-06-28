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FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Son 16 turunda iki Portekiz ekibi Benfica ile İngiltere temsilcisi Chelsea karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Palmeiras - Botafogo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Benfica - Chelsea MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Benfica - Chelsea maçı 28 Haziran Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Benfica - Chelsea MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Benfica: Trubin; Aursnes, Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Sanches; Di Maria, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis
Chelsea: Sanchez; James, Tosin, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Madueke; Delap
Benfica - Chelsea MAÇI CANLI İZLE