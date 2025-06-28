Benfica - Chelsea CANLI MAÇ İZLE

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Benfica, Chelsea ile mücadele ediyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası'nı kaldırma hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Benfica-Chelsea karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2025- 22:55 Güncelleme Tarihi: 28.06.2025- 22:57