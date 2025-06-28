FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Son 16 turunda iki Portekiz ekibi Benfica ile İngiltere temsilcisi Chelsea karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Benfica-Chelsea karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Benfica - Chelsea MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Benfica - Chelsea maçı 28 Haziran Cumartesi günü saat 23.00'te başladı.. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Benfica - Chelsea MAÇI İLK 11'LER
Benfica: Trubin, Dahl, Otamendi, Antonio Silva, Aursnes, Florentino, Barreiro, Orkun Kökçü, Di Maria, Schjelderup, Pavlidis.
Chelsea: Sanchez, James, Badiashile, Colwill, Cucurella, Caicedo, Lavia, Pedro Neto, Palmer, Enzo Fernández, Delap.
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