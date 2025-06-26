Juventus-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu üçüncü maçında Juventus ile Manchester City karşı karşıya gelecek. 6 puanla birinci ve ikinci sırayı paylaşan takımların kritik mücadelesinde kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle, turnuvaya damga vuran Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İtalya ve İngiltere temsilcilerinin kozlarını paylaşacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, Juventus-Manchester City maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Juventus-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
JUVENTUS-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda oynanacak Juventus-Manchester City maçı 26 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
JUVENTUS-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Camping World Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Manchester City maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
JUVENTUS-MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE
KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın dikkat çeken performanslarından birine imza atan Kenan Yıldız'ın Manchester City maçında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. G Grubu'nda oynanan Al Ain (1) ve Wydad Casablanca (2) maçlarında toplam 3 gol kaydeden 20 yaşındaki yıldız futbolcu, takımının kazandığı 6 puanda önemli bir rol oynadı.
Juventus, grubu birinci sırada bitirmek için Manchester City ile kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Savona, Kelly, Costa, Thuram, Locatelli, Cambiaso, Conceicao, Kenan Yıldız, Kolo Muani
Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri, Reijnders, Silva, Foden, Cherki, Marmoush, Haaland