Juventus-Manchester City maçı CANLI İZLE | Juventus-Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu’nda gözler dev bir mücadeleye çevrildi. Avrupa futbolunun iki devi Juventus ile Manchester City, grup aşamasının son maçında karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan iki favori takım da bu kritik randevuda grup liderliğini elde etmek için sahaya çıkıyor. İtalyan ekibi Juventus, turnuva boyunca sergilediği disiplinli oyunla dikkat çekerken, Manchester City ise pas trafiği ve yüksek tempo anlayışıyla öne çıkıyor. Maç öncesi gözler bir yandan da genç yıldız Kenan Yıldız’a çevrilmiş durumda. Peki, Juventus-Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2025- 11:29