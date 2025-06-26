İspanya U19-Hollanda U19 final maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U19 Şampiyonası'nda perde kapanıyor, Turnuvanın istikrarlı iki takımı, İspanya U19 ile Hollanda U19, kupaya uzanmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler, geleceğin yıldız adaylarını buluşturan bu büyük finale kilitlenmiş durumda. Finale giden yolda sergiledikleri performanslarla dikkat çeken iki takım da, şampiyonluk için son düdüğe kadar tüm enerjilerini sahaya yansıtmak istiyor. Peki, İspanya U19-Hollanda U19 final maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2025- 13:09