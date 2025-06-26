Avrupa U19 Şampiyonası final maçında İspanya U19 ile Hollanda U19 karşı karşıya gelecek. İki önemli takımın gençlerinin sahne alacağı karşılaşmada hangi takımın kupaya ulaşacağı merak ediliyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler İspanya U19-Hollanda U19 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, İspanya U19-Hollanda U19 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSPANYA U19-HOLLANDA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa U19 Şampiyonası finalinde oynanacak İspanya U19-Hollanda U19 maçı 26 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İSPANYA U19-HOLLANDA U19 MAÇI CANLI İZLE
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