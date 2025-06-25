Urawa Red Diamonds-Monterrey maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu’nda heyecan doruk noktasına ulaşıyor. Turnuvanın üçüncü grup maçında Urawa Red Diamonds ile Monterrey kozlarını paylaşacak. Şimdiye dek galibiyetle tanışamayan Japonya ve Meksika temsilcileri, bu mücadeleyi kazanarak turnuvaya moralli bir şekilde devam etmeyi hedefliyor. Grupta sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamakta yer alan iki ekip için bu karşılaşma adeta bir final niteliği taşıyor. Kaybedenin elinin büyük oranda turnuvadan çekileceği bu maçta, mücadele gücünün yüksek olması bekleniyor. Peki, Urawa Red Diamonds-Monterrey maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2025- 14:30