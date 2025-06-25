FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Urawa Red Diamonds ile Monterrey karşı karşıya gelecek. Üçüncü ve dördüncü sırada yer alan takımların mücadelesinde hangi ekibin 3 puan alacağı merak ediliyor. İki puanı bulunan Meksika temsilcisi, kritik maçı kazanarak gruptan çıkmayı hedeflerken, sıfır puanı bulunan Japonya ekibinin ise nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, Urawa Red Diamonds-Monterrey maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Urawa Red Diamonds-Monterrey maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
URAWA RED DIAMONDS-MONTERREY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Urawa Red Diamonds-Monterrey FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçı 26 Haziran Perşembe günü saat 04.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
URAWA RED DIAMONDS-MONTERREY MAÇI CANLI İZLE