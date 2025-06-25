FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Inter ile River Plate karşı karşıya gelecek. Simone Inzaghi sonrası Cristian Chivu yönetiminde çıkış arayan İtalyan devi, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Arjantin temsilcisi karşısında hata yapmak istemeyen Inter, grubu zirvede tamamlamayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter-River Plate maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
INTER-RIVER PLATE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Inter-River Plate FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 04.00'de başlayacak.
INTER-RIVER PLATE MAÇI HANGİ KANALDA?
Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak Inter-River Plate maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
INTER-RIVER PLATE MAÇI CANLI İZLE
INTER-RIVER PLATE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Inter: Sommer, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, Martinez.
River Plate: Armani, Montiel, Martinez Quarta, Diaz, Acuna, Fernandez, Kranevitter, Aliendro, Mastantuono, Colidio, Meza.