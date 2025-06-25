Inter-River Plate maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu’nun en dikkat çeken randevularından biri futbolseverleri bekliyor. Grubun ilk iki sırasında yer alan iki dev kulüp, Inter ile River Plate, kader niteliği taşıyan bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Turnuvada yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen her iki takım da bu kritik maçta hata yapma lüksüne sahip değil. Cristian Chivu’nun teknik direktörlüğünde yeni bir yapılanma sürecine giren Inter, sezon boyunca sergilediği istikrarlı futbolu bu önemli karşılaşmada da sahaya yansıtmak istiyor. Peki, Inter-River Plate maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2025- 15:34