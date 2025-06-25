Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçında Borussia Dortmund ile Ulsan Hyundai karşı karşıya gelecek. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan Alman ekibi, güçlü rakibi karşısında 3 puan almanın yollarını arayacak. Kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Borussia Dortmund, puanını 7'ye çıkartmayı hedefliyor. 2'de 0 yapan Güney Kore temsilcisi ise son maçında puan ya da puanlar alarak organizasyona veda etmek istiyor. Futbolseverler, Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BORUSSIA DORTMUND-ULSAN HYUNDAI MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçı 25 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.
BORUSSIA DORTMUND-ULSAN HYUNDAI MAÇI HANGİ KANALDA?
Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BORUSSIA DORTMUND-ULSAN HYUNDAI MAÇI CANLI İZLE
BORUSSIA DORTMUND-ULSAN HYUNDAI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Gross, Svensson; Bellingham, Brandt; Guirassy
Ulsan Hyundai: Jo; Trojak, Kim, Jung; Kang, Ko, Bojanic, Lee, Ludwigson; Lacava, Farias