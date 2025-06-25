Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda nefesler tutuldu, sıra geldi grup aşamasının son ve en belirleyici maçına. Sahne bu kez, turnuvanın iddialı ekiplerinden Borussia Dortmund ile Asya temsilcisi Ulsan Hyundai arasında. Grupta şu ana kadar 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ikinci sırada yer alan Alman devi, bu kritik mücadelede hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Peki, Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2025- 13:08