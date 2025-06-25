Mamelodi Sundowns-Fluminense maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu’nda heyecan dorukta! Turnuvanın kaderini şekillendirecek mücadelede Güney Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns ile Brezilya’nın köklü kulüplerinden Fluminense kozlarını paylaşacak. Grup aşamasında son düzlükte girilirken, bu karşılaşma doğrudan gruptan çıkma şansını belirleyecek nitelikte. Mamelodi Sundowns şu ana kadar oynadığı iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Fluminense ise bir galibiyet ve bir beraberlikle puan tablosunda avantajlı konumda yer alıyor. Peki, Mamelodi Sundowns-Fluminense maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2025- 12:14