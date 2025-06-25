Mamelodi Sundowns-Fluminense maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Mamelodi Sundowns ile Fluminense karşı karşıya gelecek. 3 puanı puanın Güney Afrika ekibi ile 4 puanla zirvede yer alan Brezilya temsilcisinin mücadelesi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Turnuvaya devam etmek isteyen iki takımın mücadelesinde hangi ekibin 3 puan alacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle, Mamelodi Sundowns-Fluminense maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Mamelodi Sundowns-Fluminense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MAMELODI SUNDOWNS-FLUMINENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Mamelodi Sundowns-Fluminense FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu üçüncü hafta maçı 25 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MAMELODI SUNDOWNS-FLUMINENSE MAÇI CANLI İZLE