Los Angeles FC-Flamengo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Los Angeles FC-Flamengo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda perdeyi kapatacak karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Brezilya futbolunun köklü temsilcisi Flamengo ile Amerika’nın yükselen ekibi Los Angeles FC, grup aşamasındaki son maçta kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı iki maçı da kazanarak gruptan çıkmayı garantileyen Flamengo, bu maça özgüveni yüksek bir şekilde çıkıyor. Kadro derinliği, teknik kapasitesi ve kolektif oyunu sayesinde rakiplerine üstünlük kuran Güney Amerika temsilcisi, Los Angeles FC karşısında seriyi 3’te 3’e taşımak istiyor. Peki, Los Angeles FC-Flamengo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2025- 17:03