FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında ES Tunis ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Aynı puana sahip iki ekibin mücadelesinde gruptan çıkan takım olmayı hedefleyen İngiliz ekibi, Enzo Maresca yönetiminde hata yapmak istemiyor. Cole Palmer önderliğinde etkili bir performans ortaya koymak isteyen Chelsea'de hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ayrıca, ES Tunis-Chelsea maçı canlı yayın bilgilerini de araştırmayı sürdürüyor. Peki, ES Tunis-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ES TUNIS-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
ES Tunis-Chelsea FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçı 25 Ağustos Çarşamba günü saat 04.00'te başlayacak.
ES TUNIS-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak ES Tunis-Chelsea maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ES TUNIS-CHELSEA MAÇI CANLI İZLE
ES TUNIS-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
ES Tunis: Ben Said, Ben Ali, Tougai, Meriah, Ben Hamida, Mokwana, Guenichi, Ogbelu, Konate, Belaili, Rodrigo
Chelsea: Sanchez, Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Madueke, Palmer, Neto, Nkunku