ES Tunis-Chelsea maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’nda perde, nefes kesici bir mücadeleyle kapanıyor. Turnuvanın son grup maçında, İngiltere temsilcisi Chelsea ile Tunus’un köklü kulübü ES Tunis kozlarını paylaşacak. İki ekip de grup aşamasında birer galibiyet ve mağlubiyet elde ederken, gözler şimdi bu kader maçına çevrilmiş durumda. Chelsea cephesinde yeni teknik direktör Enzo Maresca’nın yönetiminde sahaya çıkacak olan ekip, bu karşılaşmada herhangi bir sürprize yer bırakmak istemiyor. Turnuvadaki yolculuğunu sürdürmek isteyen İngiliz devi, sahadan 3 puanla ayrılarak adını bir üst tura yazdırmanın planlarını yapıyor. Peki, ES Tunis-Chelsea maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2025- 16:00