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G.Saray'da gündem Rodrigo De Paul! G.Saray'da gündem Rodrigo De Paul! 12:43
F.Bahçe'de Fred'e sürpriz talip! F.Bahçe'de Fred'e sürpriz talip! 12:17
Beşiktaş'a Lukaku müjdesi! Beşiktaş'a Lukaku müjdesi! 11:42
G.Saray Nelsson'u ucuza bırakmayacak! G.Saray Nelsson'u ucuza bırakmayacak! 10:51
Canlı yayında açıklandı! Uğurcan ve transfer... Canlı yayında açıklandı! Uğurcan ve transfer... 10:26
Beşiktaş'a 20'lik sol kanat! Beşiktaş'a 20'lik sol kanat! 10:13
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F.Bahçe'de Oosterwolde için flaş karar! F.Bahçe'de Oosterwolde için flaş karar! 10:01
F.Bahçe'den orta sahaya müthiş plan! F.Bahçe'den orta sahaya müthiş plan! 09:16
Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri! Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri! 23:52
F.Bahçe'den Orkun Kökçü atağı! F.Bahçe'den Orkun Kökçü atağı! 23:52
Muslera resmen açıkladı! İşte yeni takımı Muslera resmen açıkladı! İşte yeni takımı 23:52
F.Bahçe'de Sörloth için kritik karar! Gelecek ay... F.Bahçe'de Sörloth için kritik karar! Gelecek ay... 23:52
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Auckland City-Boca Juniors maçı ne zaman?
Dev projenin açılış töreni yapıldı! Milli sporcumuz Gökhan Şirin...
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