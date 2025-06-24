Benfica-Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu’nda heyecan dorukta! Turnuvada oynadığı iki maçı da kazanarak formda bir görüntü çizen Bayern Münih, grup aşamasındaki son sınavına çıkıyor. Almanya’nın köklü kulübü, Benfica karşısında galibiyet alarak liderliği garantilemeyi hedefliyor. Diğer yanda ise sahada puan için savaşacak güçlü bir Portekiz temsilcisi var. Bir galibiyet ve bir beraberlikle grupta ikinci sırada yer alan Benfica, zorlu rakibi karşısında alacağı puanlarla bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gözü Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nda olacak. Peki, Benfica-Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Benfica ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Vincent Kompany yönetiminde 2'de 2 yapan Alman devi, kritik karşılaşmayı da kazanarak grubu zirvede tamamlamak istiyor. Auckland City karşılaşmasında yaşanan olaydan sonra nasıl performans göstereceği merak edilen Benfica ise zorlu maçta puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle Benfica-Bayern Münih maçı canlı yayın bilgileri gündem olmayı sürdürüyor. Peki, Benfica-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BENFICA-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Benfica-Bayern Münih FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçı 24 Haziran Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

BENFICA-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Bank Of Amerika Stadyumu'nda oynanacak Benfica-Bayern Münih maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BENFICA-BAYERN MUNIH MAÇI CANLI İZLE

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Auckland City maçında oyundan çıkmasına tepki gösteren ve Teknik Direktör Bruno Lage ile tartışma yaşayan Orkun Kökçü'nün Bayern Münih maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşmaya kısa süre kala muhtemel 11'ler belli olurken, Kökçü'nün ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Ayrıca, Benfica-Bayern Münih maçında Kerem Aktürkoğlu'nun da ilk 11'de başlaması ve takımının hücum yollarında en önemli silahlarından biri olacağı tahmin ediliyor.

BENFICA-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Benfica: Trubin; Aursnes, Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Orkun Kökçü; Di Maria, Prestianni, Kerem Aktürkoğlu; Pavlidis

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane