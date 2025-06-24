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G.Saray Nelsson'u ucuza bırakmayacak! G.Saray Nelsson'u ucuza bırakmayacak! 10:51
Canlı yayında açıklandı! Uğurcan ve transfer... Canlı yayında açıklandı! Uğurcan ve transfer... 10:26
Beşiktaş'a 20'lik sol kanat! Beşiktaş'a 20'lik sol kanat! 10:13
F.Bahçe'de Oosterwolde için flaş karar! F.Bahçe'de Oosterwolde için flaş karar! 10:01
F.Bahçe'den orta sahaya müthiş plan! F.Bahçe'den orta sahaya müthiş plan! 09:16
Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri! Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri! 23:52
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F.Bahçe'den Orkun Kökçü atağı! F.Bahçe'den Orkun Kökçü atağı! 23:52
Muslera resmen açıkladı! İşte yeni takımı Muslera resmen açıkladı! İşte yeni takımı 23:52
F.Bahçe'de Sörloth için kritik karar! Gelecek ay... F.Bahçe'de Sörloth için kritik karar! Gelecek ay... 23:52
İlkay'dan flaş transfer açıklaması! İlkay'dan flaş transfer açıklaması! 23:52
F.Bahçe'ye Zajc piyangosu! F.Bahçe'ye Zajc piyangosu! 23:52
F.Bahçe'de o isimle yollar ayrılıyor! F.Bahçe'de o isimle yollar ayrılıyor! 23:51
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