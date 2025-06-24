Auckland City-Boca Juniors maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu heyecanı, nefesleri kesecek bir mücadeleyle devam ediyor. Turnuvanın son grup maçında, Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City ile Güney Amerika devi Boca Juniors karşı karşıya geliyor. İki takım için de prestij ve hedefler açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşma, futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Turnuvada şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Boca Juniors, bu kez sahadan galibiyetle ayrılarak moral kazanmayı ve yoluna devam etme şansını canlı tutmayı hedefliyor. Peki, Auckland City-Boca Juniors maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2025- 11:52