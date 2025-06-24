FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Auckland City ile Boca Juniors karşı karşıya gelecek. 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle gruptan çıkma şansını zora sokan Arjantin devi, Yeni Zellanda ekibini yenerek Benfica-Bayern Münih maçının sonucunu bekleyecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Auckland City-Boca Juniors maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Auckland City-Boca Juniors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
AUCKLAND CITY-BOCA JUNIORS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Auckland City-Boca Juniors FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçı 24 Haziran Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
AUCKLAND CITY-BOCA JUNIORS MAÇI CANLI İZLE