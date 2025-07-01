İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev'le Fransız raket Arthur Rinderknech karşılaştı.
Pazartesi gecesi Wimbledon'daki sokağa çıkma yasağı nedeniyle askıya alınan oyun bugün kaldığı yerden devam etti.
4 saat 40 dakika süren karşılaşmada Alman tenisçi 7-6, 6-7, 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.
Gecenin diğer önemli maçında, 6 numaralı seribaşı Novak Djokovic'le Fransız raket Alexandre Muller karşılaştı.
38 yaşındaki Sırp yıldız müsabakayı 6-1, 6-7, 6-2 ve 6-2 kazanarak ikinci tura yükseldi.
Tek erkeklerde, Taylor Fritz, Flavio Cobolli, Jakub Mensik ve Jack Draper rakiplerini yenerek ikinci tura çıkan diğer isimler oldu.
COCO GAUFF ELENDİ
Tek kadınlarda ise dünya 2 numarası Coco Gauff, Ukraynalı raket Dayana Yastremska'ya 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.
Dünya 4 numarası Iga Swiatek ise Rus raket Polina Kudermetova ile karşılaştığı müsabakayı 7-5 ve 6-1'lik setlerle kazanarak ikinci tura yükseldi.
Akşamın diğer maçlarında Mirra Andreeva, Barbora Krejcikova, Liudmila Samsonova, Maria Sakkari ve Elena Rybakina rakiplerini yenerek ikinci tura adını yazdıran isimler oldu.