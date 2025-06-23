Seattle Sounders-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu üçüncü maçında Seattle Sounders ile PSG karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid karşısında alınan galibiyetin ardından Botafogo'ya kaybeden Fransız devi, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 3 puan almanın hesaplarını yapan Luis Enrique'nin öğrencileri, kritik karşılaşmayı kazanıp gruptan çıkmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandığı sezona bir başarı daha eklemeyi hedefleyen PSG, 2 maçını da kaybeden Amerika temsilcisine karşı etkili bir oyun ortaya koymak istiyor. Futbolseverler, Seattle Sounders-PSG maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Seattle Sounders-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SEATTLE SOUNDERS-PSG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Seattle Sounders-PSG FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu üçüncü maçı 23 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.
SEATTLE SOUNDERS-PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak Seattle Sounders-PSG maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SEATTLE SOUNDERS-PSG MAÇI CANLI İZLE
SEATTLE SOUNDERS-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Seattle Sounders: Frei; Roldan, Bell, Ragen, Baker-Whiting; Roldan, Vargas; De La Vega, Rusnák, Kent; Ferreira
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Vitinha, Neves, Fabián; Doué, Barcola, Kvaratskhelia