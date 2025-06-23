Seattle Sounders-PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden Paris Saint-Germain (PSG), bu kez Seattle Sounders ile kozlarını paylaşacak. Botafogo karşısında yaşadığı sürpriz mağlubiyetin ardından Fransız ekibi için bu karşılaşma adeta "tamam mı, devam mı?" niteliğinde. Peki, Seattle Sounders-PSG maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2025- 10:30