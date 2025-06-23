FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu’nda heyecan dorukta! Gruptaki son virajda, Atletico Madrid ile Botafogo karşı karşıya geliyor. İki ekip de üst tura çıkma hedefiyle sahaya çıkarken, bu mücadele gruptaki sıralamaları netleştirecek belirleyici bir randevuya dönüşmüş durumda. Kritik maç öncesi futbolseverler, Atletico Madrid-Botafogo maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Atletico Madrid-Botafogo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid-Botafogo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu üçüncü maçında Atletico Madrid ile Botafogo karşı karşıya gelecek. PSG mağlubiyetinin ardından Seattle Soundrs maçını kazanan İspanyol devi, Brezilya ekibine karşı hata yapmak istemiyor. Gruptan çıkmak için 3 puan almanın hesaplarını yapan Diego Simeone'nin öğrencileri, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 2'de 2 yaparak gündem olan Botafogo ise zorlu maçta puan ya da puanlar alaran grubu birinci sırada tamamlamak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Atletico Madrid-Botafogo maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Atletico Madrid-Botafogo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD-BOTAFOGO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Botafogo FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu üçüncü maçı 23 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

ATLETİCO MADRİD-BOTAFOGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Rose Bowl Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid-Botafogo maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETİCO MADRİD-BOTAFOGO MAÇI CANLI İZLE

ATLETİCO MADRİD-BOTAFOGO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez

Botafogo: John; Vitinho, Cunha, Barboza, Telles; Gregore, Freitas, Allan; Artur, Jesus, Savarino