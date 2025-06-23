Atletico Madrid-Botafogo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu üçüncü maçında Atletico Madrid ile Botafogo karşı karşıya gelecek. PSG mağlubiyetinin ardından Seattle Soundrs maçını kazanan İspanyol devi, Brezilya ekibine karşı hata yapmak istemiyor. Gruptan çıkmak için 3 puan almanın hesaplarını yapan Diego Simeone'nin öğrencileri, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 2'de 2 yaparak gündem olan Botafogo ise zorlu maçta puan ya da puanlar alaran grubu birinci sırada tamamlamak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Atletico Madrid-Botafogo maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Atletico Madrid-Botafogo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ATLETİCO MADRİD-BOTAFOGO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Atletico Madrid-Botafogo FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu üçüncü maçı 23 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.
ATLETİCO MADRİD-BOTAFOGO MAÇI HANGİ KANALDA?
Rose Bowl Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid-Botafogo maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ATLETİCO MADRİD-BOTAFOGO MAÇI CANLI İZLE
ATLETİCO MADRİD-BOTAFOGO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez
Botafogo: John; Vitinho, Cunha, Barboza, Telles; Gregore, Freitas, Allan; Artur, Jesus, Savarino