FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Flamengo'yu mağlup eden Bayern Münih çeyrek finale yükseldi. İşte detaylar...

Bayern Münih, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçında Flamengo'yu 4-2 mağlup etti.

Alman devine galibiyeti getiren goller; 6. dakikada Erick Pulgar (KK), 9. ile 73. dakikalarda Harry Kane ve 41. dakikada Leon Goretzka'dan geldi.

Flamengo'nun gollerini ise 33. dakikada Gerson ve 55. dakikada Jorginho kaydetti.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, karşılaşmaya yedekler arasında başladı. 59. dakikada Kingsley Coman'ın yerine oyuna dahil olan Sane, takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Bu karşılaşmayla birlikte Bayern Münih, çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.

Bayern Münih'in çeyrek finaldeki rakibi ise Paris Saint-Germain olacak.