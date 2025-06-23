FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu üçüncü maçında Porto ile Al Ahly karşı karşıya gelecek. Turnuvaya istediği şekilde başlayamayan Portekiz temsilcisi, Mısır ekibi karşısında ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Gruptan çıkmak için mutlaka kazanması gereken iki ekibin mücadelesinde hangi takımın üstün tamamlayacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Porto-Al Ahly maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Porto-Al Ahly maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PORTO-AL AHLY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Porto-Al Ahly FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu üçüncü maçı 24 Ağustos Salı günü saat 04.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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