Porto-Al Ahly maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu’nda sahne bu kez Portekiz temsilcisi Porto ile Afrika futbolunun güçlü ismi Al Ahly arasında! Turnuvaya istediği gibi başlayamayan iki ekip de, bu kritik maçta hem moral hem de 3 puan arıyor. Grupta kaderlerini belirleyecek olan bu mücadele, adeta bir final havasında oynanacak. Peki, Porto-Al Ahly maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2025- 12:04