Avrupa U19 Şampiyonası yarı final maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek. Turnuvanın sonuna doğru yaklaşırken hata yapmak istemeyen takımlar, final biletini almanın yollarını arayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler İspanya U19-Almanya U19 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, İspanya U19-Almanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSPANYA U19-ALMANYA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İspanya U19-Almanya U19 Avrupa U19 Şampiyonası yarı final maçı 23 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İSPANYA U19-ALMANYA U19 MAÇI CANLI İZLE
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