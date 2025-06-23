FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu üçüncü maçında Inter Miami ile Palmeiras karşı karşıya gelecek. Porto karşısında bir kez daha oynadığı futbolla izleyenleri mest eden Lionel Messi önderliğinde Amerika ekibi, Brezilya temsilcisi karşısında da 3 puan için sahaya çıkacak. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Palmeiras ise kazanmanın yollarını arayacak. Kritik maçta kazanan takım grubu zirvede tamamlarken, heyecan dolu karşılaşma öncesi Inter Miami-Palmeiras maçı canlı yayın bilgileri sorgulanıyor. Peki, Inter Miami-Palmeiras maçı canlı izle | Inter Miami-Palmeiras maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
INTER MIAMI-PALMEIRAS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Inter Miami-Palmeiras FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu üçüncü maçı 24 Ağustos Salı günü saat 04.00'te başlayacak.
INTER MIAMI-PALMEIRAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak Inter Miami-Palmeiras maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
INTER MIAMI-PALMEIRAS MAÇI CANLI İZLE
INTER MIAMI-PALMEIRAS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Inter Miami: Ustari, Weigandt, Allen, Falcon, Fray, Allende, Cremaschi, Busquets, Segovia, Messi, Suarez
Palmeiras: Weverton, Glay, Gomez, Cerqueira, Piquerez, Rios, Veiga, Martinez, Estevao, Roque, Torres