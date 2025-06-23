FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu’nda gözler nefes kesecek bir mücadeleye çevrildi. Amerika kıtasının güçlü temsilcileri Inter Miami ile Palmeiras, grubu lider bitirmek için sahaya çıkıyor. Lionel Messi’nin önderliğinde etkili bir oyun ortaya koyan Inter Miami, güçlü rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Palmeiras'ın ise nasıl reaksiyon vereceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Inter Miami-Palmeiras maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu üçüncü maçında Inter Miami ile Palmeiras karşı karşıya gelecek. Porto karşısında bir kez daha oynadığı futbolla izleyenleri mest eden Lionel Messi önderliğinde Amerika ekibi, Brezilya temsilcisi karşısında da 3 puan için sahaya çıkacak. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Palmeiras ise kazanmanın yollarını arayacak. Kritik maçta kazanan takım grubu zirvede tamamlarken, heyecan dolu karşılaşma öncesi Inter Miami-Palmeiras maçı canlı yayın bilgileri sorgulanıyor. Peki, Inter Miami-Palmeiras maçı canlı izle | Inter Miami-Palmeiras maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER MIAMI-PALMEIRAS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Inter Miami-Palmeiras FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu üçüncü maçı 24 Ağustos Salı günü saat 04.00'te başlayacak.

INTER MIAMI-PALMEIRAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak Inter Miami-Palmeiras maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER MIAMI-PALMEIRAS MAÇI CANLI İZLE

INTER MIAMI-PALMEIRAS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter Miami: Ustari, Weigandt, Allen, Falcon, Fray, Allende, Cremaschi, Busquets, Segovia, Messi, Suarez

Palmeiras: Weverton, Glay, Gomez, Cerqueira, Piquerez, Rios, Veiga, Martinez, Estevao, Roque, Torres