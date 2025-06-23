Avrupa U19 Şampiyonası yarı final maçında Hollanda ile Romanya karşı karşıya gelecek. Turnuvanın sonuna doğru yaklaşırken hata yapmak istemeyen takımlar, final biletini almanın yollarını arayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Hollanda U19-Romanya U19 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Hollanda U19-Romanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HOLLANDA U19-ROMANYA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hollanda U19-Romanya U19 Avrupa U19 Şampiyonası yarı final maçı 23 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
HOLLANDA U19-ROMANYA U19 MAÇI CANLI İZLE
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