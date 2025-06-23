Hollanda U19-Romanya U19 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hollanda U19-Romanya U19 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2025 Avrupa U19 Şampiyonası’nda artık sona geliniyor. Yarı final aşamasında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Turnuvanın iki ağır topu, Hollanda U19 ile Romanya U19 finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. İki ülkenin futbol geleneğini yansıtan bu mücadele, adeta genç yıldızların vitrine çıkma sahnesi olacak. Peki, Hollanda U19-Romanya U19 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2025- 14:20