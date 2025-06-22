Avrupa futbolunun genç yıldızlarını buluşturan U21 Avrupa Şampiyonası’nda heyecan dorukta! Turnuvanın çeyrek final etabında, iki iddialı ekip Danimarka ile Fransa, yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Genç yaşlarına rağmen üst düzey futbol sergileyen iki takımın mücadelesi, futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, Danimarka U21-Fransa U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U21 Şampiyonası çeyrek final maçında Danimarka ile Fransa karşı karşıya gelecek. Grup aşamasını başarıyla geçen iki ülkenin genç futbolcuları, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada yarı final biletini almak için mücadele edecek takımlardan hangisinin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ayrıca, Danimarka U21-Fransa U21 maçı canlı yayın bilgileri de araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Danimarka U21-Fransa U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

DANİMARKA U21-FRANSA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Danimarka U21-Fransa U21 Avrupa U21 Şampiyonası çeyrek final maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DANİMARKA U21-FRANSA U21 MAÇI CANLI İZLE