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Almanya'nın en hızlısı Kanarya'ya! Bu transfer F.Bahçe'yi uçurur Almanya'nın en hızlısı Kanarya'ya! Bu transfer F.Bahçe'yi uçurur 13:40
Livakovic'e İspanya'dan talip! Livakovic'e İspanya'dan talip! 13:33
G.Saray'da son dakika! O isim pazartesi günü açıklanacak G.Saray'da son dakika! O isim pazartesi günü açıklanacak 12:14
F.Bahçe'den sol bek bombası! F.Bahçe'den sol bek bombası! 11:03
Cimbom'un yeni yıldızı Icardi'den! Cimbom'un yeni yıldızı Icardi'den! 10:25
Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor! Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor! 10:18
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Beşiktaş'ın yıldızına sürpriz talip! Beşiktaş'ın yıldızına sürpriz talip! 09:27
F.Bahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a! F.Bahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a! 09:26
G.Saray'dan flaş Carlos Cuesta kararı! G.Saray'dan flaş Carlos Cuesta kararı! 09:07
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! En-Nesyri'nin kankası geliyor F.Bahçe'den şaşırtan transfer! En-Nesyri'nin kankası geliyor 08:48
Fırtına Pina'yı İstanbul'a getirdi Fırtına Pina'yı İstanbul'a getirdi 00:54
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