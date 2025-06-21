FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında River Plate ile Monterrey karşı karşıya gelecek. Urawa Red Diamonds'u 3-1 yenerek turnuvaya etkili bir başlangıç yapan Arjantin ekibi, kritik maçı da yenip zirve yarışında önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Inter ile 1-1 berabere kalarak flaş bir giriş yapan Meksika temsilcisi ise zorlu maçta 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler River Plate-Monterrey maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, River Plate-Monterrey maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
RIVER PLATE-MONTERREY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
River Plate-Monterre FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçı 22 Haziran Pazar günü saat 04.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
RIVER PLATE-MONTERREY MAÇI CANLI İZLE