River Plate-Monterrey maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu’nda heyecan dorukta! İkinci hafta maçları kapsamında bu kez Güney Amerika ile Kuzey Amerika'nın iki güçlü temsilcisi karşı karşıya geliyor. River Plate ile Monterrey kozlarını paylaşacak. Turnuvaya galibiyetle başlayan Arjantin devi River Plate, ikinci maçta da 3 puan alarak hem moralini yükseltmek hem de grupta liderlik koltuğuna bir adım daha yaklaşmak istiyor. İlk karşılaşmasında Inter ile berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrılan Monterrey ise bu kez işleri sıkı tutup, zorlu rakibine karşı kazanarak gruptan çıkma yolunda avantaj sağlamak peşinde. Peki, River Plate-Monterrey maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2025- 14:57