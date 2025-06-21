Avrupa U21 Şampiyonası çeyrek final maçında Portekiz U21 ile Hollanda U21 karşı karşıya gelecek. Turnuvada grup aşamasını başarıyla geçen iki ekibin mücadelesinde hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Favori ekiplerin kozlarını paylaşacağı eşleşmede hata yapmak istemeyen Portekiz ve Hollanda, yarı final biletini almayı hedefliyor. Özellikle, Portekiz-Hollanda maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Portekiz U21-Hollanda U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PORTEKİZ U21-HOLLANDA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Portekiz U21-Hollanda U21 Avrupa U21 Şampiyonası çeyrek final maçı 21 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
PORTEKİZ U21-HOLLANDA U21 MAÇI CANLI İZLE
PORTEKİZ U21-HOLLANDA U21 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Portekiz U21: Soares, Pinheiro, Lamba, Muniz, Nazinho, Santos, Nascimento, Bernardo, Fernandes, Quenda, Araujo
Hollanda U21: Roefs, Rensch, van den Berg, Hato, Maatsen, Flamingo, Valente, Taylor, Manhoef, van Bommel, van Bergen