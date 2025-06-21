FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fluminense ile Ulsan Hyundai karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk maçında Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kalan Brezilya ekibi, güçlü rakibi karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Mamelodi Sundowns maçını kaybeden Güney Kore temsilcisi ise zorlu maçta çıkış arıyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Fluminense-Ulsan Hyundai maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Fluminense-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FLUMINENSE-ULSAN HYUNDAI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fluminense-Ulsan Hyundai FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçı 22 Haziran Pazar günü saat 01.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FLUMINENSE-ULSAN HYUNDAI MAÇI CANLI İZLE