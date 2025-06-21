Fluminense-Ulsan Hyundai maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! İkinci hafta karşılaşmasında Fluminense ile Ulsan Hyundai kozlarını paylaşacak. Grubun ilk maçında Avrupa’nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund ile berabere kalan Brezilya temsilcisi, bu kez sahadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunu ele geçirmek istiyor. Turnuvaya puansız başlayan Güney Kore ekibi Ulsan Hyundai ise bu zorlu mücadelede ilk puan veya puanlarını alarak grupta iddiasını korumak istiyor. Peki, Fluminense-Ulsan Hyundai maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2025- 13:30