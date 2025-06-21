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F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden teklif! F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden teklif! 14:42
Almanya'nın en hızlısı Kanarya'ya! Bu transfer F.Bahçe'yi uçurur Almanya'nın en hızlısı Kanarya'ya! Bu transfer F.Bahçe'yi uçurur 13:40
Livakovic'e İspanya'dan talip! Livakovic'e İspanya'dan talip! 13:33
G.Saray'da son dakika! O isim pazartesi günü açıklanacak G.Saray'da son dakika! O isim pazartesi günü açıklanacak 12:14
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Cimbom'un yeni yıldızı Icardi'den! Cimbom'un yeni yıldızı Icardi'den! 10:25
Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor! Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor! 10:18
Beşiktaş'ta kritik gün! Beşiktaş'ta kritik gün! 09:48
Beşiktaş'ın yıldızına sürpriz talip! Beşiktaş'ın yıldızına sürpriz talip! 09:27
F.Bahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a! F.Bahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a! 09:26
İspanya U21-İngiltere U21 maçı saat kaçta?
Portekiz U21-Hollanda U21 maçı saat kaçta?
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