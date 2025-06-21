İspanya U21-İngiltere U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U21 Şampiyonası’nda heyecan çeyrek final müsabakalarıyla zirveye tırmanıyor! Turnuvanın en çok konuşulan takımlarından ikisi, İspanya U21 ile İngiltere U21, yarı final bileti için karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu eşleşme, genç yıldızların sahnede parlayacağı ve mücadelenin son dakikaya kadar süreceği bir karşılaşma olacak. Özellikle “İspanya U21-İngiltere U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu, futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2025- 16:51