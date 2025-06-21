Avrupa U21 Şampiyonası çeyrek final maçında İspanya U21 ile İngiltere U21 karşı karşıya gelecek. Turnuvada grup aşamasını başarıyla geçen iki ekibin mücadelesinde hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Favori ekiplerin kozlarını paylaşacağı eşleşmede hata yapmak istemeyen İspanya ve İngiltere, yarı final biletini almayı hedefliyor. Özellikle, İspanya-İngiltere maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, İspanya U21-İngiltere U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSPANYA U21-İNGİLTERE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İspanya U21-İngiltere U21 Avrupa U21 Şampiyonası çeyrek final maçı 21 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İSPANYA U21-İNGİLTERE U21 MAÇI CANLI İZLE
İSPANYA U21-İNGİLTERE U21 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
İspanya U21: Cunat, Pubill, Marin, Herzog, Garcia, Marin, Jauregizar, Rodriguez, Moro, Moleiro, Fernandez
İngiltere U21: Beadle, Hinshelwood, Cresswell, Quansah, Norton-Cuffy, Anderson, Scott, Hutchinson, Nwaneri, Elliott, Stansfield