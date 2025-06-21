FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Mamelodi Sundowns ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Turnuvaya Ulsan Hyundai galibiyeti ile başlayan Güney Afrika temsilcisi karşında hata yapmak istemeyen Alman ekibi, Fluminense beraberliğinin ardından ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Kritilk maçta hangi isimlerin ilk 11'de oynayacağı merak edilirken, futbolseverler Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund maçı canlı yayın bilgileri araştırmayı sürdürüyor. Peki, Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MAMELODI SUNDOWNS-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçı 21 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
MAMELODI SUNDOWNS-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
TQL Stadyumu'nda oynanacak Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MAMELODI SUNDOWNS-BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE
MUHTEMEL 11'LER
Mamelodi Sundowns: Williams; Modiba, Cupido, Kekana, Mudau; Allende, Mokoena; Zwane, Sales, Costa; Rayners
Borussia Dortmund: Kobel; Svensson, Bensebaini, Anton, Sule; Ryerson, Gross, Nmecha; Brandt, Adeyemi; Guirassy