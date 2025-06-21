Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan F Grubu’nda sürüyor! İkinci hafta maçında sahne bu kez Mamelodi Sundowns ile Borussia Dortmund arasında olacak. Turnuvaya galibiyetle başlayan Güney Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns, grubun güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund ile karşılaşacak. İlk maçında puan kaybı yaşayan Alman devi ise bu kritik mücadelede sahadan 3 puanla ayrılarak liderlik yarışında yeniden avantaj yakalamak istiyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesi, iki takımın muhtemel 11’leri, maçın takvimi ve canlı yayın bilgileri sıkça araştırılıyor. Peki, Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2025- 11:16