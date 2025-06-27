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Fenerbahçe'den Porto çıkarması! Jose Mourinho... Fenerbahçe'den Porto çıkarması! Jose Mourinho... 13:39
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İşte Fenerbahçe'nin Skriniar'a sunduğu teklif! İşte Fenerbahçe'nin Skriniar'a sunduğu teklif! 12:00
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F.Bahçe'den dev takas planı! Amrabat'a karşılık... F.Bahçe'den dev takas planı! Amrabat'a karşılık... 23:08
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