FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Inter ile Urawa Red Diamonds karşı karşıya gelecek. Turnuvaya Monterrey beraberliğiyle başlayan İtalyan devi, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. 3 puan alarak gruptan çıkmanın hesaplarını yapan Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. River Plate'e kaybeden ve ikinci maçında zorlu rakibi karşısında kazanarak çıkış arayan Japon ekibinin performansı ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle Inter-Urawa Red Diamonds maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Inter-Urawa Red Diamonds maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
INTER-URAWA RED DIAMONDS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Inter-Urawa Red Diamonds FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ikinci maçı 21 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak.
INTER-URAWA RED DIAMONDS MAÇI HANGİ KANALDA?
Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak Inter-Urawa Red Diamonds maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
INTER-URAWA RED DIAMONDS MAÇI CANLI İZLE
INTER-URAWA RED DIAMONDS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Zalewski, Barella, Asllani, Sucic, Dimarco; Esposito, Martinez
Urawa Red Diamonds: Nishikawa; Ishihara, Boza, Hoibraten, Naganuma; Gustafson, Yasui; Watanabe, Savio, Sekine; Matsuo