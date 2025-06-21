Inter-Urawa Red Diamonds maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İkinci hafta maçlarında Inter ile Urawa Red Diamonds kozlarını paylaşacak. Grubun ilk karşılaşmasında Monterrey karşısında sahadan beraberlikle ayrılan Inter, bu kez mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. İtalyan devi, gruptan çıkma hesaplarını yaparken, gözler özellikle yıldız orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’nun bu mücadelede forma giyip giymeyeceğine çevrildi. Öte yandan, turnuvaya River Plate mağlubiyetiyle başlayan Japonya temsilcisi Urawa Red Diamonds ise kritik karşılaşmada çıkış arıyor. Bu mücadele öncesi futbolseverler “Inter-Urawa Red Diamonds maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını arıyor. Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2025- 12:00