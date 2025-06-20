Norveç U19-Almanya U19 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu’nda heyecan giderek artıyor. Üçüncü hafta mücadelesinde Norveç ile Almanya U19 takımları, sahaya kaderlerini belirleyecek bir karşılaşma için çıkacak. Grup aşamasında geride kalan iki maçta da galibiyetle tanışamayan iki ekip, bu kez mutlak galibiyet hedefiyle sahada olacak. Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği bu kritik karşılaşmanın yayın bilgileri ise merakla araştırılıyor. Peki, Norveç U19-Almanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2025- 16:00