Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu üçüncü hafta maçında Norveç ile Almanya karşı karşıya gelecek. İlk 2 maçında 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan takımlar, kritik karşılaşmada çıkış arıyor. 3 puan alarak turnuvada devam etmeyi hedefleyen ekipler, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, Norveç U19-Almanya U19 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Norveç U19-Almanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NORVEÇ U19-ALMANYA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Norveç U19-Almanya U19 Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu üçüncü hafta maçı 20 Haziran Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
NORVEÇ U19-ALMANYA U19 MAÇI CANLI İZLE
ASpor CANLI YAYIN